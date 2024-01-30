«بروكسل للبحوث»: المفوضية الأوروبية فشلت في تعويض المزارعين.. والأحزاب تجاهلت الأزمة

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، إن المفوضية الأوروبية فشلت في تحقيق وعودها بتعويض المزارعين عندما أقرت الصفقة الخضراء في 2019، والتي بمعظم بنودها ونقاطها تؤثر على القدرة الإنتاجية والربحية والأسعار وقدرة المزارع الأوروبي في المنافسة.

وأضاف «أبو جزر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك وعودا في 2019 بتقديم صناديق تعويض ومساعدة وإسناد للمزارعين، ولكنها لم تكن كافية في معظم الدول الأوروبية بل ما زاد الطينة بلة أزمة أوكرانيا التي فتحت الباب للمنتجات الزراعية واللحوم الأوكرانية عبر الأسواق الأوروبية دون رقيب؛ ما زاد من المنافسة.

وأشار إلى أن أحد البنود التي طالب المزارعون بها هو تخفيض الثروة الحيوانية وخاصة في هولندا بنسبة 50 %، في المقابل تعويضها لفتح أسواق للحوم القادمة من الأرجنتين والبرازيل، وهي أعباء ثقيلة على المزارع الأوروبي يصعب تحملها.

وتابع: «بالإضافة إلى سحب الدعم عن المحروقات أو ما يسمى الديزل للأغراض الزراعية، وهذا كان مدعوما بنسبة كبيرة من الحكومات أو المفوضية الأوروبية، والبرامج الانتخابية لمعظم الأحزاب لا تتحدث عن أزمة المزارعين».