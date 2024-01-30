«القاهرة الإخبارية»: الطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق في سماء غزة

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو استمرار للعدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الطائرات الإسرائيلية لم تتوقف عن الطيران المكثف في سماء قطاع غزة، وتقوم بشن الغارات الجوية وتنفيذ الأحزمة النارية في مختلف المناطق الفلسطينية سواء في خان يونس أو غزة.

القصف المدفعي العشوائي يتركز في المناطق الشرقية من القطاع

وأضاف «جبر» أن التصعيد في المحافظة الوسطى أثار حالة كبير من الدمار النفسي للمدنيين، مشيرًا إلى أن القصف المدفعي العشوائي يتركز في المناطق الشرقية من القطاع، ويتجه نحو المناطق السكنية بشكل كبير، وكان لخان يونس ورفح الفلسطينية النصيب الأكبر من القصف.

الآليات العسكرية تتوغل في غزة

واستكمل: «إضافة إلى ذلك هناك قصف مدفعي يستهدف المناطق السكنية في منطقة مخيم جباليا شمال غزة، والآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في أكثر من محور في القطاع، ولكن المحور الأبرز خلال الأيام الماضية هو مدينة خان يونس، وصلت الآليات العسكرية إلى المناطق الغربية للمحافظة، وحصار عدد من المستشفيات ومراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث».