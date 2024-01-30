مدير مستشفى بالضفة الغربية: طواقمنا تتعرض لعرقلة عملها.. وتأخير نقل الإصابات

علق الدكتور توفيق الشوبكي، المدير الطبي لمستشفى ابن سينا، على حادثة تسلل مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي لداخل المستشفى وتنفيذ عملية إعدام ميدانية لـ3 شباب منهم شاب مصاب بالشلل ويتلقى العلاج بالمستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات التي تشهدها مستشفيات مدينة جنين بشكل عام ومستشفى ابن سينا بشكل خاص، خاصة عمليات تجريف الطرق الواصلة إليه ومنع سيارات الإسعاف من التحرك من وإلى ساحة المستشفى لنقل الجرحى والإصابات التي تصل خلال الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدينة ومخيمها.

استهداف سيارات الإسعاف لأكثر من مرة بشكل مباشر خلال الاقتحامات

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الشوبكي أن طواقم المستشفى تتعرض دائما لعرقلة عملها، وتأخير نقل الإصابات وإسعافها، إضافة لاستهداف سيارات الإسعاف لأكثر من مرة بشكل مباشر خلال الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

في سابقة تاريخيّة خطيرة للغاية، وفي تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وضرب في عرض الحائط لكل النظام الدولي المتواطئ أصلاً..



بملابس الأطباء والنساء والشيوخ، قوة صهيونية خاصة تدخل مستشفى ابن سينا وسط #جنين وتقتل مريضاً واثنين من مرافقيه في جريمة إعدام مروعة..



هذا الصمت والتواطؤ هو من… pic.twitter.com/SmmYTlPvwk — أدهم أبو سلمية Adham Abu Selmiya (@adham922) January 30, 2024

وانتقد الشوبكي الإجرام الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما حدث هو اغتيال لجريح لا يقوى على الحركة ولا إدارة حاجته بشكل منفرد، مشددًا على أن المؤسسة الطبية تكفل حق كل المرضى في الحصول على العلاج بغض النظر عن خلفياتهم.