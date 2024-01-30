مشيرة خطاب: الاحتلال الإسرائيلي يدفع المدنيين للاتجاه إلى مناطق القتال

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث في قطاع غزة، كارثة إنسانية، موضحة أن تطور الأحداث يشير إلى أن المحتل الإسرائيلي يتعرض لهزيمة نكراء، موضحة أن عريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة العدول الدولية من جنوب إفريقيا، وقرار المحكمة بتوجيه الاتهام للاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد دولة تزعم أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط خطوة بالغة الأهمية.

ضرورة وقف إطلاق النار

جاء ذلك خلال كلمتها بندوة «توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة»، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال بعد مرور أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على هامش الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة أكاذيب العدوان الإسرائيلي وترويجه لها، خاصة بعد كشف هذه الأكاذيب أمام المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، في ظل سعيه المستمر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لإماتة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أساليب المواجهة الإعلامية لهذه الأكاذيب لفضحها في ظل الروايات الإسرائيلية المكذوبة عن الوضع في قطاع غزة.

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرأي المبدئي للمحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة ووصول المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين ينم عن ضرورة وقف إطلاق النار ضمنيا حتى إن لم ينص عليه بشكل واضح، مشيدة بالدور الذي لعبته الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذه الأزمة، خاصة في ملفات التوسط وتقديم المساعدات والتفاوض على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدة أن الدور المصري محوري ومشرف.

الأزمة الأخيرة أبرزت قوة فلسطين

وأشارت «خطاب» إلى أن بداية الحرب لم تكن في 7 أكتوبر، ولكنها جاءت مع عمليات التهجير القسري التي سبقت 7 أكتوبر، مؤكدة أن العالم أمام مأساة إنسانية حقيقية، مشيرة إلى أن سلطة الاحتلال تدفع المدنيين الأبرياء كي يتجهوا لمناطق القتال بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن الإعلام الدولي تحول من نهجه الانحيازي بسبب هذه المأساة الإنسانية.

وأكدت مشيرة خطاب أن تلك الأزمة أبرزت قوة الفلسطينيين والدور المصري في مواجهة الأزمة، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

وأدار الحوار خلال الندوة، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وناجي الناجي، المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.