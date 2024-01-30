خبير: يجب تجاوز الدولة إنتاج المليون سيارة سنويا لازدهار الصناعة

قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إن صناعة السيارات تعتبر قاطرة تنمية بالنسبة لشعوب مثل مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، بمعنى أن إنشاء المصانع وتصنيع المكونات والسيارت داخل الدولة يساعد على التغلب على الاحتياج للعملة الصعبة، وكذلك يؤدي لانخفاض البطالة في الدولة، خاصة في مصر التي يتخرج فيها سنويا أكثر من 35 ألف مهندس من تخصصات الميكانيكا والكهرباء خاصة مع انتشار التعليم الفني والمعاهد التكنولوجية الحديثة.

وأضاف عسكر خلال مداخلة له عبر «Zoom» في برنامج مال وأعمال المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها جهود صناعية في مجال السيارات، حيث يوجد الأكاديمية المصرية لتدريب صناعة السيارات التي تهتم بتعليم كل ما يخص الميكانيكا والكهرباء، بالإضافة لتعاون أفرع كثيرة داخل الدولة المصرية، مثل جامعة حلوان والنقابة العامة للمهندسين.

كيف يمكن تحويل مصر إلى مركز لتصدير السيارات بين الشرق الأوسط وأوروبا؟

وأوضح عسكر أن معدلات بيع السيارات في مصر في 2010 كانت 300 ألف سيارة سنويا لكن ذلك الرقم تدهور في آخر 6 سنوات حيث وصل إلى 175 ألف سيارة سنويا في السوق المصري، مشيرا إلى أنه بمقارنة تلك الأرقام مع أرقام الدول الخليجية فنجد أن السعودية معدلاتها تصل من 850 ألف إلى 900 ألف سيارة سنويا؛ ولذلك يجب أن تتجاوز الدولة إنتاج المليون سيارة سنويا لازدهار هذه الصناعة.

الاستراتيجية المصرية لصناعة السيارات

وأشار عسكر إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء لكن حتى الآن لم تصدر استراتيجية واضحة بشكل كامل، وأن التحديات التي يجب العمل عليها تتمثل في عمل المتخصصين على هذه الاستراتيجيات لإخراجها بشكل سريع حتى يستطيع المستثمر العربي والأجنبي عمل شراكات للبدء في صناعة السيارات بشكل كبير، لافتا إلى أهمية إتمام خطوط تعاون مع الصين حيث إنها أكبر مصنع لسوق السيارات العالمي.