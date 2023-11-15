يوفر 6 آلاف وظيفة.. 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه ببورسعيد

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

جذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الاتفاقية تستهدف تطوير دراسة جدوى لإنشاء المجمع بما يوفر 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار.

تفاصيل مجمع صناعة السيارات

- يستهدف جذب استثمارات بـ 240 مليون دولار.

- يدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

- يستهدف توفير 2100 فرصة عمل مباشرة.

- يستهدف أكثر من 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية.

- يتم بالتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي وشركة بورسعيد للتنمية الرئيسة ومجموعة فولكس فاجن إفريقيا.