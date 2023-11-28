«إيجيبت أوتوموتيف»: إستراتيجية صناعة السيارات أبرز إنجازات القطاع

قال محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أوتوموتيف، إن ظهور إستراتيجية جديدة في صناعة السيارات، هي أحد أبرز الإنجازات التي يشهدها قطاع السيارات.

توفير بيئة مشجعة للأعمال في مصر

وأضاف أبو الفتوح، خلال كلمته بالدورة الثامنة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف» السنوية للسيارات، شهدنا تطورات ملموسة وتقدمًا ملحوظًا في قطاع السيارات الحيوي، بالإضافة إلى الحصول على موافقة وزارة المالية على إنشاء صندوق دعم قوي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يعكس التزامنا وجديتنا في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير بيئة مشجعة للأعمال في الدولة المصرية.

تفعيل وتسويق المنطقة الاقتصادية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أوتوموتيف، إلى أن الصناعات المغذية، التي نراها كمعبر حيوي وأساسي يسهم في النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، كما بدأنا تفعيل وتسويق المنطقة الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.

الدورة الثامنة لقمة إيجيبت أوتوموتيف

وانطلقت اليوم الدورة الثامنة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف» السنوية للسيارات، تحت عنوان «الصناعات المغذية بوابة التصدير لإفريقيا والعالم»، برعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية المصرية، تماشيًا مع استراتيجية الحكومة المصرية وخططها التنفيذية لتفعيل رؤية مصر 2030 في أن تتحول إلى مركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية.