«حماة الوطن» بمطروح يفتتح الوحدة الحزبية لتجمع الرمل في واحة سيوة

افتتح اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، الوحدة الحزبية لتجمع منطقة الرمل بمركز ومدينة سيوة، بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، والدكتور عبد العزيز الدميري مدير آثار مطروح، وسعيد المغواري أمين التنظيم بالحزب، وهيبة بو مرزيق الأمين المساعد، وعمر محمد عبد الله أمين مركز سيوة، وعمر راجح شيخ قبيلة أولاد مويس بسيوة، ولفيف من قيادات المركز، بمشاركة الأمانات النوعية للحزب بسيوة.

تفاعل الحزب مع قضايا المجتمع

وقال رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، لأهالي سيوة بتجمع الرمل، إن افتتاح الوحدة الحزبية بواحة سيوة، تأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق محافظة مطروح، وزيادة عضوية الحزب بالمحافظة، في ظل الدور الفعال للحزب الذي يلعبه بواحة سيوة خلال الفترة الماضية بالمشاركة ودعم كافة الفعاليات بالواحة، في ظل تفاعل قيادات الحزب مع قضايا المجتمع بواحة سيوة.

الاهتمام بقضايا واحة سيوة

ومن جانبه، أكد النائب عيسى ابو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اهتمام القيادة السياسية بقضايا واحة سيوة، بوضع حل جذري لمشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها سيوة أكثر من 30 عام بتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وجري نقل مياه الصرف الزراعي خارج الواحة بأكثر من 45 كم للحد من زيادة منسوب الصرف، والحد من ارتفاع نسبة الملوحة بالأراضي الزراعية، الذي هدد زراعة النخيل بالواحة أحد أهم الزراعات.

حضور مميز لشباب وعواقل قبائل سيوة

وشهد حفل افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع الرمل، حضورًا من شباب وعواقل القبائل وقيادات حزب حماة الوطن بمركز سيوة، مع أهالي تجمع الرمل في جو يسوده الترابط والوحدة.