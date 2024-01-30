«الغرف السياحية»: 500 ألف مصري سافروا إلى السعودية عبر بوابة العمرة

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المصريين الذين سافروا إلى السعودية عبر بوابة العمرة المصرية، بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن، تجاوز 500 ألف مواطن، وفق الإحصاءات الرسمية لبوابة العمرة.

عدد المسافرين بتأشيرات زيارة شخصية أو سياحية

أضاف «وحيد» لـ«الوطن» أن عدد المصريين الذين سافروا إلى السعودية بتأشيرات زيارة سياحية أو شخصية عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بلغ أكثر من 100 ألف مواطن، فيما سافر أكثر من 400 ألف مواطن بتأشيرة عمرة.

رحلات العمرة تسير بشكل منتظم

أشار إلى أنه منذ بدء رحلات العمرة لهذا العام، في 5 سبتمبر الماضي، تسير بصورة طبيعية ولم تشهد أي مشكلات تذكر، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة التزمت بالضوابط المنظمة لموسم العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن حجوزات رحلات العمرة الخاصة بشهري شعبان ورمضان تسير بشكل منتظم رغم التغيرات المتسارعة بأسعار برامج العمرة، موضحا أن الشركات لجأت لوضع أسعار استرشادية للبرامج تحسبا لأي تغير في السعر.