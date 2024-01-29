«السياحة»: لم نتلق أي طلب من الشركات لتنظيم برامج العمرة عن طريق البر

قال محمود عبدالرازق، مدير عام الإدارة للنقل السياحي في وزارة السياحة والآثار، إنّ الوزارة لم تتلق منذ بدء رحلات العمرة في سبتمبر الماضي وحتى الآن أي طلب من شركات السياحة لتنظيم برامج العمرة البرية، موضحا أنّه لا توجد أي موانع لدى الوزارة من طلب شركات السياحة تنظيم رحلات العمرة عن طريق البر.

اشتراطات رحلات العمرة البرية

وأضاف عبدالرازق لـ«الوطن»، أنّه حال قيام أي شركة سياحة بطلب تنظيم برامج العمرة البرية خلال الفترة المتبقية من الموسم، سيتم الموافقة على الطلب والبدء في الإجراءات التنفيذية لانطلاق الرحلات من معاينة الأتوبيس والتأكد من تمتعه بجميع المواصفات الفنية التي حددتها وزارة السياحة والآثار للسماح بنقل المعتمرين.

وأشار إلى أن وزارة السياحة شددت على أنّ الأتوبيس الذي سينقل المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية يجب أن يكون موديل 2016 فيما بعد، وأن يكون به جهاز تتبع «جي بي إس»، وألا يزيد عدد المعتمرين داخل الأتوبيس الواحد عن 40 معتمرا.

وأوضح مدير عام الإدارة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، أنّ إقدام شركات السياحة على تنظيم برامج العمرة البرية ستكون له مميزات كثيرة، أهمها تخفيض سعر برنامج العمرة، وتنوع وسيلة نقل المعتمرين إلى السعودية.