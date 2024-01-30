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«رياضة كفر الشيخ» تنظم ورشة تدريبية لفنون الأركت بمركز شباب الرياض

كتب:

مصطفى عنز
08:52 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الورشة التدريبية

الورشة التدريبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة تدريبية عن فنون الأركت وتلوينه بمركز شباب الرياض، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

برامج تدريبية في الأعمال اليدوية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الوزارة تُقدم عدة برامج تدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية، بهدف إعداد الشابات لسوق العمل الحر، وهن على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف؛ لتأهيلهن لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة بما يتفق مع توجهات الدولة.

تعريف الفتيات بفنون الأركت

وأوضح «محروس»، أنّ ورشة العمل تناولت تعريف الفتيات بفنون الأركت، وماهية الأدوات والخامات وكيفية استخدامها أو مزج المنتجات وتطعيمها بالصدف، وذلك لصقل مهارات المتدربات وتنمية قدراتهن ومواهبهن الإبداعية.

 

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