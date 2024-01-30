حملات لرفع تجمعات القمامة وصيانة الإنارة العامة في مدن كفر الشيخ

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ أعمال حملات النظافة ورفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بالمراكز والمدن والقرى، وصيانة وإصلاح الإنارة العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات

ونظمت الوحدات القروية وأجهزة النظافة بمجالس مدن كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة بالقرى، وتمكنت من رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها بعيداً عن الكتلة السكنية إلى مقالب القمامة وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة المحيطة ، فضلاً عن استمرار اعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة

كما تم شنّ حملات لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتركيب لمبات لها وإنارة الطرق الفرعية ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات واللمبات بشوارع وأحياء المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، بجانب تنفيذ الصيانة الدورية، وجارٍ استكمال الطرق الفرعية بالقرى، لرفع كفاءة الإنارة العامة، وتحقيقاً لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين.