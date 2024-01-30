«البرهان»: أي مبادرة من منظمة «إيجاد» لا تعنينا.. وسنلاحق قائد التمرد ونحاسبه

قال عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن أي مبادرة من منظمة إيجاد لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشار «البرهان» إلى أنهم سيلاحقون قائد التمرد ويحاسبونه ويحملونه المسؤولية على كل ما قامت به ميليشياته.

وتابع البرهان: «القوات المسلحة السودانية تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيا من مكان تواجده».