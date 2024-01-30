«البرهان»: أي مبادرة من منظمة «إيجاد» لا تعنينا.. وسنلاحق قائد التمرد ونحاسبه
كتب:
حسن سمير
09:57 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
بدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني
قال عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن أي مبادرة من منظمة إيجاد لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأشار «البرهان» إلى أنهم سيلاحقون قائد التمرد ويحاسبونه ويحملونه المسؤولية على كل ما قامت به ميليشياته.
وتابع البرهان: «القوات المسلحة السودانية تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيا من مكان تواجده».