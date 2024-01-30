«الزراعة» تعلن حالة التأهب القصوى لمكافحة أسراب الجراد القادمة من السودان

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة التأهب القصوى، استعدادًا لمكافحة أسراب الجراد الأصفر القادمة من السودان، وذلك بعد دخولها من الحدود الجنوبية إلى محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى رصد أسراب قادمة لمصر من الجنوب، وجرى التعامل معها بالمبيدات اللازمة، من خلال الفرق المنتشرة في الحدود الجنوبية.

انتشار الغطاء الخضري

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه نظرا إلى هطول أمطار كثيفة في السواحل الشرقية لدول السودان وأريتريا وأثيوبيا وجيبوتي، انتشر الغطاء الخضري بكثافة ما أدى لظهور أسراب الجراد بشكل كبير، والتي تتغذى على الكساء الخضري وتطير من موقع لآخر حتى الانتهاء منه، حتى تصل إلى حدود مصر الجنوبية وتستمر في الطيران وصولا إلى المناطق الزراعي في وادي النيل.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية لمكافحة الجراد الصحراوي، باعتباره أخطر الآفات التي تهدد المحاصيل وتلتهمها في وقت قصير للغاية، وتقوم بها 54 محطة منتشرة على الحدود المصرية السودانية والحدود الغربية، وتقوم بمنع دخول الجراد لمصر بالمبيدات، كما تقوم بأعمال الرصد والتقصي في الصحاري والتي تنتشر فيها التجمعات الحضرية وخاصة في مناطق حلايب وشلاتين.

تحديث الخطة الاستراتيجية

أشار إلى أن الإدارة حدثت الخطة الاستراتيجية بإفساد عملية التكاثر المتسارعة لتلك الآفة، منذ بدايتها، وذلك بالقضاء على التجمعات الصغيرة لها، قبل استفحالها وفورانها، للحيلولة دون قدرتها على تشكيل أسراب كبيرة، تهاجر من منطقة لأخرى.

أوضح أن المكافحة تبدأ في ساعات غروب الشمس باعتباره التوقيت الذي يتوقف فيه الطيران وتحط الأسراب على الأرض والأشجار، قبل أن تعاود طيرانها في الصباح الباكر، لتهاجم مناطق زراعية جديدة.