رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنقاتل حتى آخر جندي لينعم وطننا بالاستقرار

كتب:

منتصر سليمان
08:34 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
السودان

السودان

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة السودانية ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

«البرهان»: يجب وقف إطلاق النار

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: «سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في «ود مدني» بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك، ولن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة».

وتابع: «سنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط قواتنا المسلحة».

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان

السيسي يتلقى اتصالا من رئيس جمهورية جنوب السودان لتهنئته بالفترة الرئاسية الجديدة

رئيس جامعة سوهاج يلتقي بعدد من طلاب السودان الوافدين

سيناريو السودان إلى أين؟

الفريق أول محـمد زكي يلتقي وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجنوب السودان

«الاتحاد الأوروبي»: السودان يشهد قصفا نظاميا للمدارس والمستشفيات.. ولا أحد يتحدث

معلومات عن محطة مترو السودان بالخط الثالث الأخضر.. «3 طوابق تحت الأرض»
بقلم منتصر سليمان