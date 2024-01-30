واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة؛ ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها (61,45 طن أرز - 39,410 طن دقيق - 15,382 طن مكرونة - 30,390 طن أعلاف - 16510 عبوات زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1,550 طن فول - 13 طن ردة - 3 أطنان أسمدة - 17,333 طن سمن - 79,319 طن سكر - 15 كرتونة شاي).