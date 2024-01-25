أستاذ في القانون الجنائي: معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية

قال الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة إنّ معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية، موضحًا: «المستحدث لا يُقابل إلا بالمستحدث، وعندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، بدأت الاكاديمية تطوّر من نفسها ليدرس الطلاب ما يواكب التطورات في الجريمة».

وأضاف أستاذ القانون الجنائي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الطالب أصبح يستخدم الكمبيوتر في المراقبة والملاحظة واستنباط المعلومات والعمل بالوسائل الفعالة التي تؤدي إلى الحد من الجرائم وليس منع الجرائم، فلا يمكن منع الجرائم في أي دولة بالعالم على نحو مطلق».

وتابع أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة: «جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية في هذا الصدد، فقد أبلى بلاءً حسنا طيلة السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وقدمت عددا كبيرا من الشهداء».