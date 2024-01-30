نائب عن التنسيقية بندوة «توثيق جرائم الاحتلال»: مصر وقفت أمام العالم لحماية القضية الفلسطينية

قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر هي الدولة الوحيدة، في هذه الحرب، التي قالت لا في وجه من قالوا نعم.

مصر كان لها سردية مواجهة

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة»، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال، بعد مرور أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وذلك على هامش الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقش أكاذيب العدوان الإسرائيلي وترويجه لها.

أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العالم كله تبنى السردية الإسرائيلية من اللحظة الأولى، لكن مصر كانت لها سريدة مواجهة، ظهرت في بيانات وزارة الخارجية السريعة، المطالبة إسرائيل بضبط النفس.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

أشار "بدر" إلى أن السردية المصرية الوحيدة، التي أكدت منذ اللحظة الأولى على أن هناك قضية فلسطينية منذ 1948، وأن الشعب الفلسطيني سرقت أراضيه، رغم انخرطه في العديد من عمليات السلام، لكن الإسرائيليون لا يعطوا للشعب حقوقه، مؤكدا أن السردية المصرية، طرحت بشكل مباشر في قمة السلام، وبعدها قمة الرياض، وبعدها تبنى الموقف العربي كله موقف مصر، موضحا أن مصر حاربت كي تقول للعالم أن هناك وجهة نظر للفلسطينيين، وأن ما حدث في 7 أكتوبر، رد على ما حدث من سرقة الأرض.