رئيس مركز مطوبس يكشف نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرية البصراط

كشف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية البصراط، والتي تتم بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة في قرية البصراط

وقال «الهيدبي»، إنه تم إنشاء محطة رفع صرف صحي الملاوح، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%، وجار انتهاء الأعمال بها، كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي اليسري وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%، وجار انتهاء الأعمال بها وتشغيلها، وتم إنشاء محطة رفع صرف صحي الربيعة وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%، وجار انتهاء الأعمال بها وتشغيلها، كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي الحصة وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%، كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي جزيرة الفرس وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%.

وأضاف «الهيدبي»، أنّه تم إنشاء محطة رفع صرف صحي البصراط وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90%، وجاري انتهاء الأعمال بها وتشغيلها، كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي الغلايسة وبلغت تنفيذ الأعمال 95%، وإنشاء نقطة إطفاء البصراط وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95%، كما تم إنشاء سوق قرية البصراط تحت الإنشاء وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 55% وجار استكمال الأعمال، كما تم إنشاء وحدة صحية وقف قبلي وبلغت تنفيذ الأعمال 93%، وتم إنشاء وحدة صحية عزب الغرب، وبلغت تنفيذ الأعمال 95%.

مراعاة المواصفات الفنية المقررة

وأكد «الهيدبي» المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل مركز مطوبس بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة، ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي مركز مطوبس.