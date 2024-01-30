صحيفة بريطانية: الفصائل الفلسطينية تخطط لهجوم جديد على قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن مخططات جديدة للفصائل الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

توقعات بعودة الفصائل للتعبئة ضد الاحتلال

وتوقعت الصحيفة أن تعود الفصائل للتعبئة ضد قوات الاحتلال، وذلك بعد مرور 4 أشهر من بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، والتي أثبتت الصعوبات التي يواجهها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الوفاء بتعهده بسحق الفصائل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن الفصائل تنشط وسط وشمال غزة على حد سواء، وتسيطر على أماكن كثيرة، ويقومون بأعمال الشرطة في شمال غزة، وينظمون التجارة.

وبحسب مايكل ميلشتاين من معهد دراسات الأمن القومي، فإن الفصائل الفلسطينية استعادت السيطرة على أجزاء من غزة، شملت جزءًا كبيرًا من المنطقة الشمالية المدمرة، بما في ذلك مخيم الشاطئ ومخيمات اللاجئين في جباليا والشجاعية ومدينة غزة، مؤكدًا أن غزة بلا فوضى أو فراغ، لأن عمال بلدية غزة أو قوات الدفاع والإنقاذ المدني، جزء من النظام، ويفرضون النظام.

الفصائل موجودة في غزة

وقال ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قاتلت وحدته مؤخراً الفصائل، في مخيم الشاطئ، في قتال شرس خلال نوفمبر، إنه لا يمكن القول ما إذا كانوا قد عادوا أو لم يغادروا أبداً، لكنهم في الحالتين موجودون هناك الآن.

وقال أحد كبار المسؤولين الإنسانيين لصحيفة «جارديان»: «لا يزال المسؤولون المتخصصون موجودين، ولا تزال ترى الشرطة موجودة في مناطق مختلفة تسيطر إلى حد ما على القانون والنظام في بعض الأماكن، بما في ذلك في الشمال».