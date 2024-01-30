وزيرة الهجرة: إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار برأس مال مليار دولار

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه سيتم إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار برأس مال مليار دولار، والحكومة لن تتدخل في أعمالها، موضحة أن ملف المبادرات الرئاسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة» ومبادرة «اتكلم عربي» على رأس أولوياتنا.

وزيرة الهجرة: نعمل على ملف الاستثمار بشكل كبير جدًا

وأوضحت السفيرة سها جندي، خلال لقائها ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «cbc» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: نعمل على ملف الاستثمار بشكل كبير جدًا مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج، لافتة إلى أن نسبة تحويلات المصريين في الخارج قلت والسبب في ذلك الكوارث والأزمات منذ فيروس كورونا حتى الآن.

وتابعت: «وصلنا إلى أعلى نسبة من تحويلات المصريين من الخارج بـ31.6 مليار دولار، والآن أصبحت نحو 21 مليار دولار في ضوء التحديات الجارية».