مسؤول شؤون الجالية بـ«المصريين الأحرار»: حملة لدعم الرئيس السيسي بالخارج بعد إعلان ترشحه رسميا «حوار»

قال أحمد على حسن، عضو الهيئة العليا، مسئول شئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيدشن حملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالخارج بمجرد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك لاستكمال الإنجازات التى حققها خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن الحزب من أوائل الأحزاب التى أعلنت تأييدها للرئيس، ودشن حملة شعبية بالقاهرة والجيزة والمحافظات، كجزء من خطة شاملة لدعم «السيسى» خلال السباق الانتخابى.

لماذا يؤيد حزب المصريين الأحرار الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- إيماناً بجهوده واتساقاً مع رؤية الحزب على كافة الأصعدة دولياً وإقليمياً ومحلياً، إضافة إلى المشروعات القومية التى تتفق مع برنامج الحزب العام الذى وضعه منذ تأسيسه، لذلك كنا أول حزب يعلن دعمه للرئيس السيسى كمرشح رئاسى، ولن ندخر جهداً فى دعم مرشحنا بكل السُبل على الصعيد الداخلى والدولى من خلال مُمثلى المصريين بالخارج، وذلك وفق متابعة دائمة من الأمانة المركزية وغرفة العمليات.

«حسن»: إنجازات الرئيس والمشروعات القومية وراء تأييدنا لترشحه لفترة رئاسية جديدة

ما خطوات الحزب خارج مصر لدعم الرئيس؟

- بناءً على تعليمات رئيس الحزب أطلقت الحملة الحزبية الشعبية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وعقدنا عدة اجتماعات مع الدكتور عصام خليل عبر الإنترنت لمناقشة خطواتنا بالخارج، كما قمنا بلقاءات مع رموز الجاليات بالخارج وحث جميع أبناء الجالية على المشاركة الفعالة لأبناء مصر بالخارج ودعم الدولة المصرية مع إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى جميع طلبات التطوع بالحملة بكافة أنحاء العالم ومتابعة عملية الانتخابات الرئاسية، وأيضاً انضم للحملة قامات وقيادات من الرموز المصرية بالخارج.

هل هناك ندوات أو مؤتمرات يشارك فيها المصريون فى الخارج؟

- هناك الكثير من الندوات والمؤتمرات التى نشارك بها وسوف ينظمها الحزب خلال الأيام المقبلة أيضاً، بالإضافة للجهود على الأرض، سواء الداخلية أو الخارجية، وأيضاً المناقشات والندوات مع جميع الروابط والاتحادات لأبناء مصر بالخارج، وذلك دعماً لمصر والرئيس فى الانتخابات القادمة.

هل يشارك «المصريين الأحرار» فى تنظيم الانتخابات بالخارج؟

- حزب المصريين الأحرار عادة ما يكون فاعلاً قوياً فى الاستحقاقات الانتخابية، والأداء سيكون مكثفاً والجهود غير محدودة وسنعمل بكل قوة وجهد على تنظيم وتسيير نقل أبناء الجالية إلى مقرات الاقتراع وإنشاء غرفة عمليات لرصد ومتابعة العملية الانتخابية أيام الأول والثانى والثالث من شهر ديسمبر، وحتى إعلان الفوز.

هل يقوم الحزب بالتيسير على المصريين بالخارج للمشاركة فى الاقتراع؟

- نعمل على حشد أبناء الجالية وتنسيق آليات الانتقال للمقرات الخاصة بالاقتراع وتوفير الأمور اللوجيستية قدر الإمكان تيسيراً على أبناء بلدنا العزيز خلال مشاركة الاستحقاق الأهم وهو انتخاب رئيس الجمهورية.

أبناء الجالية

منذ بدء إجراءات عملية الانتخابات، أقدم أبناء الجالية بالخارج على المشاركة فى الملحمة الوطنية لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى مرشحنا الرئاسى، من خلال توقيع نموذج تأييد بجميع السفارات والقنصليات حول العالم، إضافة لاستمارات الحملة الحزبية الشعبية، ونتوجه بالشكر إلى وزير الخارجية على إصدار تعليمات سيادته بمد فترات العمل داخل السفارات أيام الإجازات الرسمية وتمديد فترة العمل الرسمى لجميع السفارات.