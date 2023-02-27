وزير شؤون المجالس النيابية: مشروع تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج ليس حبرا على ورق

رفض المستشار علاء الدين فؤاد، مستشار وزير شؤون المجالس النيابية، ما ذكره محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بأنّ مشروع تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج «حبر على ورق»، قائلا إنّ الحكومة تشعر بالمواطن جيدا، والقانون مفعّل بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات المسجلة جرت الموافقة عليها.

وقال فؤاد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج، والذي يستهدف تسهيل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، إنّ الحكومة رفضت مد فترة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3، مضيفا أنّ السيارة التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقود، فضلا عن أنّها تلوث البيئة.

ورفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من 3، وفقا لما ورد في المادة الثالثة، بينما وافق المجلس على المادة 3 من مشروع القانون، ونصها: «يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع».

وشهدت مناقشة المادة مطالبة النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استبدال عبارة «5 سنوات من سنة الصنع»، بعبارة 3 سنوات من سنة الصنع، الواردة بعجز المادة، ليصبح نصها: «يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 5 سنوات من سنة الصنع».

وبرر أبو العلا، التعديل المقدم، قائلا إنّ فترة 3 سنوات قليلة في عمر السيارات، ومع ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة، سيكون من الصعب على عدد كبير من المصريين المقيمين في الخارج، شراء سيارات موديلات لا تزيد عن 3 سنوات.

شراء السيارات المستعملة

واقترح النائب زيادة تلك المدة لتصل إلى 5 سنوات، بحيث يكون من المتاح شراء سيارة مستعملة بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الصنع، قائلا: «ذلك سيمنح المصريين في الخارج فرصة أكبر، وسيزيد من عدد المصريين الذين سيأتون بسياراتهم إلى مصر، وبالتالي تزداد الحصيلة الدولارية».