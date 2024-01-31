مشروب شعبي يخفض الكولسترول ويحمي من أمراض القلب.. تناوله يوميا

يعتبر خفض مستويات الكوليسترول، من الأمور التي يبحث الملايين عن حلول لها، في ظل زيادة نسبته في الدم والتي تكون سببًا رئيسيا في الإصابة بأمراض القلب، ورغم أن بعض الأدوية تكون فعالة، فإن العديد من الأفراد يفضلون استكشاف الطرق الطبيعية للوصول للحل المثالي.

في السنوات الماضية، اكتسبت المشروبات ذات الأصل النباتي شعبية كبيرة لقدرتها على خفض مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها، ومنها حليب الصويا وعصير الطماطم وعصائر التوت، إلا أن هناك مشروب شعبي يعد سحريا في هذا الأمر.

مشروب شعبي يخفض نسبة الكولسترول ويحمي من أمراض القلب

وبحسب موقع «medical news today»، فإن الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

العنصر الرئيسي المسؤول عن هذا التأثير هو يبيجالوكاتشين جالات (EGCG)، وهو نوع من مضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها الواقية للقلب.

تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، ويحسن نسبة الكوليسترول الحميد HDL.

كم كوب تتناوله يوميا من الشاي الأخضر

وأظهرت دراسة أجريت عام 2015، أن شرب الفئران لمياه مملوءة بمضادات الكاتيكين وإبيغالوكاتشين جالاتي، وجميعها مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، خفضت نسبة الكولسترول بنحو 14.4 و30.4% على التوالي.

موقع «health match» كشف أيضا، أنه من خلال تجربة بعض الخبراء اليابانيون على المرضى، اكتشفوا أن من يتناولون كوبين من الشاي الأخضر يوميا، ما بين 7 إلى 10 سنوات، كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب، بعكس من لم يتناولوه نهائيا.

كيفية الاستهلاك؟ بحسب التقرير ولتحقيق أقصى فائدة، اشرب كوبين إلى 3 من الشاي الأخضر يوميًا، ومن المستحسن تجنب إضافة السكر الزائد أو منتجات الألبان عالية الدهون إلى الشاي الخاص، لعدم فقد العناصر الإيجابية.