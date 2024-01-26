بخلاف «الأخضر».. 3 أنواع من الشاي قادرة على حرق الدهون

لا خلاف بين ملايين الناس على حب الشاي؛ فإذا كنت من عشاقه فلست وحدك؛ إذ يعد الشاي أحد المشروبات الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، في حين أن هذا المشروب له بالتأكيد بعض الفوائد الصحية المؤكدة، إلا أن هناك أيضًا الكثير من الادعاءات الأقل إثباتًا من بينها تأثيره بشكل مباشر على فقدان الوزن؛ وبحسب موقع «فوربس» الطبي، لا يعتبر الشاي الأخضر وحده الصحي صاحب الفائدة الكبرى في التخسيس.

3 أنواع من الشاي تحرق الدهون

من أنواع الشاي المفيدة لحرق الدهون بخلاف الشاي الأخضر، شاي الزنجبيل؛ الذي يمكن تحضيره من خلال الشاي الأسود ومسحوق الزنجبيل، أو من خلال مسحوق الزنجبيل فقط، ويعد من المشروبات المهمة في الشتاء بخلاف قدرته على التخلص من الوزن، بحسب تصريحات الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» عن فوائد الزنجبيل.

الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود على علاج الكدمات؛ وهناك مكونات في الشاي الأسود يمكن أن تدعم فقدان الوزن مثل مستويات الكافيين التي تحفز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.

الشاي الأبيض

تُستخدم فقط الأوراق الصغيرة أو براعم النمو من أوراق الشاي لإنتاج الشاي الأبيض؛ مثل الشاي الأخضر، لا يتم تخمير الشاي الأبيض، ما يعني أنه لم يتأكسد عن طريق تعريض الأوراق للهواء والرطوبة لفترة طويلة من الزمن؛ بالمقارنة مع الأنواع الرئيسية الأخرى من الشاي، وباستثناء شاي الأعشاب، يحتوي الشاي الأبيض بشكل عام على أقل محتوى من الكافيين ولكنه يحتوي على المزيد من البوليفينول، بما في ذلك الكاتيكين.

وعن علاقة الشاي بإنقاص الوزن، قالت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية العلاجية، لـ«الوطن»: «تناول الشاي يساعد في انقاص الوزن ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التي يعاني منها شريحة كبيرة من الناس، ويقي من السكتة الدماغية ويساعد على تحسين الحالة المزاجية ويعالج اضطرابات النوم، لكن لا يجب الاكثار من تناوله حتى لا ينعكس بالسلب على صحة الأشخاص خاصة الأطفال والفتيات».