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وزارة الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتتمكن من ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة

كتب:

شريف سليمان
12:12 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
الداخلية

الداخلية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جرى خلالها ضبط كميات من السلع المتنوعة أبرزها، منها 61.45 طن أرز - 39.410 طن دقيق - 15.382 طن مكرونة - 30.390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1.550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17.333 طن سمن - 79.319 طن سكر - 15 كرتونة شاى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على الجهات المختصة.

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