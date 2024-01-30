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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة امتنعت عن سداد 800 ألف جنيه مديونية

كتب:

محمد بركات
01:29 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
النيابة العامة

النيابة العامة

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مديرة شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وإدارة الصيدليات – مقيمة بمحافظة القاهرة) لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الكسب التي قامت بها المذكورة من حصيلة نشاطها غير المشروع بـ (800 ألف جنيه).

 

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