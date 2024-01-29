«الداخلية» تنظم زيارة إلى متحف الحضارة ووادي الفروسية للأطفال من ذوي الهمم

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات للأطفال ذوى الإعاقة «قادرون بإختلاف» لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وجرى تنظيم زيارة إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط لعدد من الأطفال من ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» وذويهم، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنيات تاريخية.

وشملت الزيارة عروضا مسرحية تاريخية، إضافة إلى زيارة لوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية ببحيرة عين الحياة في الفسطاط، حيث جرى تقديم عروض للخيالة والكلاب البوليسية، كما تضمن البرنامج احتفالية غنائية وعروض موسيقية.

من جانبهم، وجّه الحضور الشكر إلى وزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.