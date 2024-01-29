وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع للتهنئة بعيد الشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة، تُجسد إحدى فصول مسيرة النضال التي ستظل على مر العصور شاهدةً على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته، تلك المسيرة التي تتواصل فى مواجهة مُخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزا لكبرياء الوطن، وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المُقدس، يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه واستقراره، ويعملون كفريق مُتكامل يجمعه هدف واحد، يقدمون نموذجاً يُحتذى به في الترابط والالتزام والانضباط، يبذلون أرواحهم ودماءهم فداءً لوطنهم، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه، هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.