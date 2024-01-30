محمد الباز يحاور وزيرة الثقافة في «الشاهد» الليلة

تحل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن الثقافة المصرية.

وتتضمن الحلقة حديثا حول النشر الإلكتروني الذي أصبح منافسا قويا للطباعة، وعن الهوية المصرية.

مواعيد برنامج الشاهد

برنامج الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساءً على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور .