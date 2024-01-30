رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد الباز يحاور وزيرة الثقافة في «الشاهد» الليلة

كتب:

حسن سمير
05:31 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة 

تحل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن الثقافة المصرية.

وتتضمن الحلقة حديثا حول النشر الإلكتروني الذي أصبح منافسا قويا للطباعة، وعن الهوية المصرية.

مواعيد برنامج الشاهد 

برنامج الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساءً على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور .

 

 

اقرأ المزيد:

هيثم الحاج يتحدث لـ«الشاهد» عن رؤيته لدور الثقافة في الجمهورية الجديدة

هيثم الحاج لـ«الشاهد»: التسويق الثقافي ضرورة لإنقاذ التراث المصري

هيثم الحاج لـ«الشاهد»: عثمان نور الدين أول من أنشأ مكتبة عامة في مصر

هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: بعض الروائيين يكتبون لنيل الجوائز

هيثم الحاج لـ«الشاهد»: اقترحت فكرة لتنظيم المهرجانات الشعبية حتى تتماشى مع قيمنا
بقلم حسن سمير