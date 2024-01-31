كيفية الوضوء الصحيح خطوة بخطوة والدعاء المستحب بعده

يبحث البعض عن كيفية الوضوء الصحيح، لاسيما وأن الوضوء الصحيح يعد ركن مهم لصحة الصلاة، وعن كيفية الوضوء الصحيح، أوضحت دار الإفتاء أن الوضوء له أركان لا يمكن التغافل عنها وشرط من شروط صحة الصلاة، وشرح الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء في بث مباشر لدار الإفتاء كيفية الوضوء الصحيح.

شرح كيفية الوضوء الصحيح

وفي شرح كيفية الوضوء الصحيح، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب استحضار نية الوضوء، ثم يبدأ بالبسملة بقول بسم الله، ثم غسل كف اليد 3 مرات، ثم مضمضة الفم 3 مرات، ويعقبها الاستنشاق بالأنف 3 مرات وغسل الوجه 3 مرات ويبدأ الوجه من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى، ثم غسل اليدين للمرافق 3 مرات على أن نبدأ باليد اليمنى.

خطوات الوضوء الصحيح

واستكمل خطوات الوضوء الصحيح: تمسح الرأس مرة واحدة في الوضوء ويمكن ثلاثا، ثم مسح الأذن مرة واحدة على أن نبدأ باليمنى ويمكن ثلاثا، ثم غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات على أن يحرص بالبدء باليمنى وإدخال الماء بين الأصابع.

دعاء ما بعد الوضوء

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أنه مستحب بعد الانتهاء من الوضوء قول دعاء ما بعد الوضوء: «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين».