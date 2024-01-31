موعد انتهاء «أبرد موجة شتاء» منذ سنوات.. أصعب 72 ساعة منذ بدايته| عاجل

أجواء شتوية عنيفة، ضربت البلاد مع شعور الكثير من الأشخاص بالصقيع وبرودة في الأطراف، بداية من يوم الاثنين، ليبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرين، متى تنتهى موجة الطقس السيء في أبرد شتاء منذ سنوات؟.

طمأن محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن» المواطنين، بأن درجات الحرارة ستبدأ في التحسن تدريجيا، بداية من يوم الجمعة المقبل، لذلك نرصد لكم بعض النصائح خلال موجة الطقس البارد، للوقاية من الأمراض.

5 نصائح للتعامل مع أبرد شتاء منذ سنوات

مع بداية يومي الثلاثاء والأربعاء، ازدادت الأحوال الجوية سوءًا، لنشهد نشاطًا في حركة الرياح بشكل ملحوظ، ما يعطي مزيدًا من الإحساس بالبرودة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتأت الرياح في أغلب الأوقات مصحوبة ببعض الأمطار التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفقًا لما أشار إليه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

أجواء وتغيرات عدة نشهدها في الشتاء منذ سنوات، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أبرد 72 ساعة بداية من يوم الاثنين وصولا للأربعاء، وذلك نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، لذا نصح «القياتي» ببعض الأمور التي وجب مراعاتها في الطقس السيء، ويمكن تناولها فيما يلي:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الساعات الأولى من النهار والمتأخرة من الليل.

- عدم اعتلاء أسطح المباني في وقت سقوط الأمطار، تجنبا للانزلاق من الأعلى في ظل الأمطار الشديدة.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية الموجودة في الشوارع تجنبا للصعق الكهربائي.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة لمعرفة الأحوال في الخارج قبل التحرك.