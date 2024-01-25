عاجل.. «الأرصاد» تحذر من أخطر 3 أيام في يناير.. أبرد شتاء منذ سنوات

يتابع البعض الطقس والأحوال الجوية على مدار الساعة، لأخذ الاحتياطات اللازمة، سواء بارتداء الملابس الثقيلة أو تناول المشروبات الساخنة، التي تعمل على تدفئة الجسم، وقد حددت «الأرصاد»، 3 أيام ستنخفض فيها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي.

تشهد الأحوال الجوية تغييرًا خلال الفترة المقبلة، وسيزداد الإحساس بالبرودة الشديدة ابتداءً من الغد، بسبب نشاط الرياح ومن المتوقع أن تصل إلى 40 كيلو مترا على الساعة على السواحل الشمالية، ومن 30 إلى 35 كيلو مترا على الساعة بالنسبة لمحافظة القاهرة، ما يؤدي إلى الشعور ببرودة شديدة، بحسب حديث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية.

الأرصاد تحدد أبرد 3 أيام تشهد انخفاضا في درجات الحرارة

وتشير التوقعات إلى أن الطقس ابتداءً، من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الأربعاء المقبل، ستكون الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وبذلك تصبح أول مرة خلال الشهر الجاري، تنخفض درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، مع وجود نشاط في الرياح، يؤدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس بشكل أكبر، بحسب «القياتي».

فرص لسقوط السحب غدًا

هناك فرص لوجود السحب غدًا، ما يساعد على الإحساس بالبرودة بشكل أكبر، وطوال شهر يناير كانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، أو أعلى من المعدلات الطبيعية، لكن تشير التوقعات من يوم الاثنين المقبل، يمكن التعرض لكتل هوائية شمالية باردة، مع وجود تبريد في الطبقات العليا للهواء، وبسبب بعد المدة ووجود تغيرات حادة وسريعة، خلال هذه الفترة، من الممكن أن تتغير هذه التوقعات، وفقًا لعضو المركز الإعلامي.

نصائح لمواجهة الطقس البارد

يجب الاستعداد لهذه الأيام، بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتناول السوائل الدافئة، التي تعمل على تدفئة الجسم، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان.