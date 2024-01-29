مفاجآت عدة حملها فصل الشتاء هذا العام منذ بدايته، إذ حمل العديد من التغيرات الجوية، ما بين انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط في الأمطار، صاحبت منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إذ تشهد الـ72 المقبلة أجواء شتوية بامتياز، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ نشهد أقل درجة حرارة القاهرة الكبرى منذ بداية فصل الشتاء وفقًا لمنار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية.

مع بداية يوم الثلاثاء والأربعاء تزداد الأحوال الجوية سوءًا، إذ نشهد نشاطًا في حركة الرياح بشكل ملحوظ، ما بين متوسط إلى غزيرة، ما يعطي مزيدًا من الإحساس بالبرودة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفقًا لما أشار إليه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

أصعب 72 ساعة تشهدها البلاد في أبرد شتاء منذ سنوات.. ماذا يحدث؟

وتابع «القياتي» أن بداية من الغد، متوقع تعمق أو بداية تعمق المنخفض الجوي، وبالتالي متوقع زيادة شدة الأمطار حتى نهاية الأسبوع، أما فيما يتعلق بالأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، على محافظات ومدن الساحل الشمالي للجمهورية: «الأمطار طبعا اللي على السواحل رعدية، كمان متوقع بداية انخفاض طفيف في درجات الحرارة، هيبدأ انخفاض بكره على السواحل الشمالية، حتى القاهرة الكبرى لتوصل إلى 15 و16 درجة مئوية».

اقرأ أيضًا: بعد تحذير «الأرصاد» من ذروته.. متى ينتهي المنخفض الجوي؟

بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ليصل معها ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 ، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة إلى جانب نشاط في حركة الرياح، ليوجه «القياتي» بعض النصائح للتعامل مع أصعب 72 ساعة مقبلة، ويمكن إيضاحها فيما يلي:

- وجب على الصيادين وأصحاب الأعمال البحرية، توخي الحذر التام، وتجنب نزول البحر على مدار الـ72 ساعة المقبلة.

- المسافرون على الطرق وجب عليه توخي الحذر، خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

- على المواطنين عدم اعتلاء أسطح المباني في أثناء تساقط الأمطار.

- عدم ملامسة أي أجسام معدنية موجودة في الشوارع.