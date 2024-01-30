مفاجأة بشأن أصعب 72 ساعة في أبرد شتاء منذ سنوات.. ثلوج لأول مرة

أجسام منكمشة داخل وخارج المنزل، تتخذ من الملابس الثقيلة، وسيلة للاحتماء من البرد القارس، في أبرد 72 ساعة منذ بداية الشتاء، برودة ورعشة في اليدين، لتكون تلك الحالة المسيطرة على الجميع، مع بداية أبرد أيام الشتاء منذ سنوات، التي شهدت تغيرًا ملحوظًا في الأجواء، مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتشهد الساعات المقبلة فرصة لسقوط الثلوج لأول مرة منذ بداية الشتاء.

أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة، الأمر الذي بات معتادًا طيلة أيام الشتاء، إلا ما يبدو غريبًا خلال طقس الأيام المقبلة، أن هناك فرصة لسقوط حبات البرد الثلجية على مدار الـ3 أيام المقبلة، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية.

مفأجاة بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

مع بداية يومي الثلاثاء والأربعاء تزداد الأحوال الجوية سوءًا، إذ نشهد نشاطًا في حركة الرياح بشكل ملحوظ، ما بين متوسط إلى غزيرة، الأمر الذي يعطي مزيدًا من الإحساس بالبرودة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومع نشاط الرياح يكون مصاحبًا لحبات المطر، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل وفقًا لما أشار إليه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

شدد «القياتي» على بعض إجراءات السلامة، التي وجب مراعاتها للتعامل مع أصعب 72 ساعة المقبلة، والتي يمكن عرضها فيما يلي:

- ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي تقي من برود الأجواء، التي تصنف على كونها الأعنف منذ بداية فصل الشتاء.

- العمل على توخي الحذر تمامًا، خاصة في حالة النزول إلى البحر.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة لهؤلاء المسافرين.

- الحذر من اعتلاء أسطح المباني عند تساقط الأمطار.

- عدم ملامسة أي أجسام معدنية موجودة في الشوارع.