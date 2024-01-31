محلل منتخب السنغال السابق: التشبع والثقة الزائدة تسببا في خروج الفريق

قال مصطفى منير محلل أداء منتخب السنغال السابق، إنّ مباراة السنغال وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية «2023» كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه لعب هذه البطولة في عامي 2019 و2021.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «كان 2023»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه البطولة تعتمد بنسبة 20% على لعب الكرة والتكتيكات، و20% على المهارة الفنية للاعبين، و20% للحماس والرغبة في الفوز، وبالتالي، فإن الفريق الذي كان صاحب الرغبة الأكبر في الفوز استطاع أن يتأهل».

وتابع: «منتخب السنغال كان عنده ثقة زائدة لأنه الفريق المتوج وحامل اللقب، وهذا الأمر من الأسباب الكبيرة التي أدت إلى خسارة المباراة، كما أن الفرحة بإنجازات منتخبات السنغال منحت السنغاليين ثقة زائدة في المنظومة كاملة، وهذه الثقة رافقها التشبع، وبخاصة أن المنتخب حقق حلمه بالتتويج بالبطولة في النسخة السابقة».