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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تعرف على مبادرة تصدير العقار للمصريين بالخارج.. أبرز المعلومات

كتب:

أحمد أبوضيف
07:23 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
شقق جديدة

شقق جديدة

تفاصيل كثيرة يبحث عنها آلاف المواطنين المصريين المقيمين خارج الأراضي المصرية، حول مبادرة تصدير العقار للمصريين بالخارج، وهو ما كشفت عنه مصادر في وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن الوزراة مازالت تتلقى كافة المقترحات من المطورين العقاريين بمختلف المحافظات والعمل على دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيقها في اسرع وقت بعد الوصول إلى الضوابط والقواعد والأسس التي تؤدي لنجاحها.

أبرز المعلومات عن المبادرة وأهدافها

وتستعرض الوطن في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن المبادرة وأهدافها والأسباب التي انبثقت منها فكرة مبادرة تصدير العقار للمصريين بالخارج:

- تصدير العقار للخارج هو بيع العقارات للمصريين والأجانب.

- تساعد المبادرة في انتعاش السوق العقاري المصري.

- اقبال على الاستثمار العقاري في مصر بسبب المشاريع والمدن الجديدة.

- أكثر من 60 مطورا عقاريا يشاركون في المبادرة.

- مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري.

- التعاون مع المطورين العقاريين للوصول لأفكار تؤدي لنجاح المبادرة.

المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب

- الهدف من المبادرة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

- المبادرة ستكون من خلال طرح وحدات من المشروعات المختلفة للمطورين العقاريين، باستخداماتها المتنوعة «سكني - تجاري - إداري - غيرها»، على مستوى الجمهورية.

- التنفيذ مباشرة بعد الانتهاء من كافة الضوابط الخاصة بالمبادرة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.