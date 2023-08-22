كل ما تريد معرفته عن مفهوم تصدير العقار للمصريين في الخارج

قال المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير التطوير العقاري إن مفهوم تصدير العقار للمصريين بالخارج، يقصد به فتح أسواق خارجية من أجل تملك المصري المقيم في الخارج أو الأجنبي عقارا عن طريق الدفع بالعملة الأجنبية ومن ثم تحويلها لمصر، وتمكينه عن طريق مستندات الملكية.

أبرز معوقات بيع العقار

وأضاف خلال لقائه المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مجموعة كبيرة للغاية من الإجراءات التي كانت تعوق بيع العقار ومازال متواجد جزء منها، منها المصداقية الخاصة بالمطورين العقاريين بالإضافة إلى كيفية تحويل الأموال بآلية معينة.

مراحل تطور امتلاك العقار بمصر

وأكد أنه يجرى تحويل الأموال بالدولار من خلال البنك المركزي، لافتا إلى أن تملك الأجنبي أو العربي العقار في مصر مر بمراحل معينة، إذ بدأت بقرارات صدرت من وزير الداخلية خاصة بالإقامة، ومن ثم الاستحواذ على منزل يسمح له بالإقامة، مؤكدا أن إجراءات تملك العقار تنتهي في غصون أسبوع.