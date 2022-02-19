عضو الاستثمار العقاري: 2022 عام نجاح منظومة تصدير العقار المصري للخارج

أكد المهندس محمود طاهر، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.

«طاهر»: المرحلة الحالية الأنسب لتصدير العقار المصري

وأضاف «طاهر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .

فيما يرى أنَّ المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، تحديداً العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة شهدتا طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، متوقعاً أن يكون هذا العام هو عام تصدير العقار المصري.

مدن الجيل الرابع في مصر جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية

أشار عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى أنَّ مدن الجيل الرابع استطاعت جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، والدليل الكم الهائل من المشروعات العقارية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

توقعات بمزيد من الإقبال على العقار المصري من الأجانب خلال 2022

فيما توقع «طاهر»، إقبال كبير على شراء العقار المصري من الخارج، بما تتضمنه المشروعات السكنية الجديدة من تكنولوجيا عقارية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبنيه تحتية متطورة، ومدينة ذكية متكاملة الخدمات.

وتابع، أن «التصدير العقاري رافد جديد ومهم من روافد العملة الصعبة، مؤكدًا أن نقاط القوة لهذا الملف في مصر تحقيق الأمن والاستقرار، لذلك فهى محل جذب ورغبة للأجانب، خاصة العرب».

رخص الوحدات العقارية في مصر أبرز عوامل جذب المستثمرين الأجانب

اختتم «طاهر» تصريحاته، بأنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.