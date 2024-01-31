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معرض القاهرة الدولي للكتاب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم

كتب:

شريف سليمان
04:08 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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