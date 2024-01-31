قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم كتب: شريف سليمان 04:08 ص | الأربعاء 31 يناير 2024 قوات الاحتلال اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس مفاجأة.. واحد من كل 5 قتلى بجيش الاحتلال الإسرائيلي ماتوا بنيران صديقة بعد مناقشته في النواب.. حقوقي يوضح آليات توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي صحيفة بريطانية: الفصائل الفلسطينية تخطط لهجوم جديد على قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي: إغراق أنفاق في غزة بالمياه خلال الحرب الاحتلال بيت لحم بقلم شريف سليمان