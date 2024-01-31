بعد مناقشته في النواب.. حقوقي يوضح آليات توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مسألة توثيق جرائم اسرائيل في قطاع غزة، وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، إن هناك آليات تتم من خلالها عملية التوثيق.

خطوات لتوثيق جرائم إسرائيل

وأوضح ممدوح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن توثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة تتم من خلال جمع وتحليل الأدلة والشهادات التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين، واستهداف المستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة للجرائم ضد الصحفيين وممثلي منظمات الإغاثة والعاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني.

ولفت إلى الخطوات القانونية الدولية المتعارف عليها في توثيق جرائم الحرب، وتتلخص في 3 خطوات، وهي:

- جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم، بما في ذلك الشهادات والصور والفيديوهات.

- تحليل الأدلة لتحديد ما إذا كانت تشكل جرائم حرب.

- تقديم هذه الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.

جهود الشباب المصري

وأشار رئيس الشباب المصري، إلى أن المجلس يبذل جهودا كبيرة من أجل توثيق جرائم اسرائيل في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية من خلال مؤسساتها المختلفة، كالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية وغيرها.

وأوضح أن الشباب المصري يتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وهيئات الإغاثة الدولية في توثيق هذه الجرائم، كما يقوم بتدريب شباب الباحثين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان على كيفية جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب، ويسعى لتقديم تلك الوثائق في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الدولية، وأضاف: يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية التي تطالب بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة.