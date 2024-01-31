مفاجأة.. واحد من كل 5 قتلى بجيش الاحتلال الإسرائلي ماتوا بنيران صديقة

كشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن سببا غير متوقعا تسبب في زيادة أعداد قتلى جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

نيران صديقة قتلت خٌمس القتلى

وبحسب موقع «روسيا اليوم» فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، بأن نيران جنود جيش الاحتلال كانت السبب في مقتل واحد من كل 5 جنود، حيث كانت نيرانا صديقة هي السبب في مقتل ما يقرب من خمس إجمالي القتلى من العسكريين في حرب الإبادة ضد الفلسطنيين في غزة، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة للقتال في المناطق المدنية المكتظة.

وذكر التقرير، أن جيش الاحتلال قتل بنيران صديقة 210 جنود، ونسبت لخبراء قولهم إن هذه النسبة هي الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.

جنود إسرائيليين ماتوا دهسًا

وتسببت النيران الإسرائيلية الصديقة في قتل جنود إسرائيليين سواء بسبب غارات جوية أو شظايا متفجرات إسرائيلية، بالإضافة لدهس عربات مدرعة بطريق الخطاء بعض الجنود والإصابات بنيران الدبابات والقصف والمدافع.

وكان جيش الاحتلال قد نشر قائمة بأسماء 557 جنديا وضابطا بما في ذلك الجنود الاحتياطيين، قتلوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، سقط معظمهم على الحدود مع قطاع غزة، منهم مقتل 220 جنديا أثناء الهجوم البري داخل غزة.