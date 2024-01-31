موسيقيون يطالبون بمنع الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة بمهرجان فني في السويد

طالب أكثر من 1000 موسيقي بمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة الغناء يورو فيجين 2024، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

منع استضافة إسرائيل في المهرجان بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب

وبحسب وكالة «روسيا اليوم» فان الموسيقيين طالبوا السويد، الدولة المستضيفة لمسابقة يوروفيجن 2024، منع استضافة إسرائيل في المهرجان بسبب اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وانتقد الموسيقيون اتحاد هيئة البث الأوروبية، الجهة المنظمة للمسابقة، بسبب ما اعتبرته ازدواجية المعايير بشكل ملحوظ وذلك بعد السماح لإسرائيل بالمنافسة على الرغم من حظر روسيا، بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وانتشرت دعوات مماثلة من بعض المجموعات في آيسلندا وفنلندا، والتي طالبت دولها بعدم المشاركة في المهرجان الموسيقي حال المشاركة من جانب الاحتلال الإسرائيلي في هذه المسابقة.

اتحاد البث الأوروبي هو الذي يقرر من يشارك في المسابقة

وأصدرت هيئة الإذاعة العامة السويدية بيانا بعد توقيع العريضة، أشارت فيه إلى أن اتحاد البث الأوروبي هو الذي يقرر من يشارك في المسابقة، وباعتبارها الدولة المضيفة، تلتزم الهيئة السويدية بما يقرره الاتحاد، وتستضيف السويد نسخة هذا العام من المسابقة بعد فوز متسابقتها لورين في منافسة العام الماضي.

وتستضيف السويد نسخة هذا العام من مسابقة يورو فيجن 2024، بعد فوز متسابقتها لورين في منافسة العام الماضي.