أسئلة يجب التركيز عليها خلال الـ«إنترفيو».. إليك الإجابات المثالية

يبحث الكثير من الخريجين والطلاب عن وظيفة مناسبة ومريحة في الشركات المختلفة لكن فترة الاستعداد للأسئلة تكون صعبة أو غير متوقعه، لذلك يجب الاستعداد جيدا لتلك الأسئلة، من خلال معرفة بعض النقاط التي يجب مراعاتها.

الدكتورة رانيا أبو ريا، مدرب تنمية وموارد بشرية، أكدت لـ«الوطن»، أن هناك بعض الأسئلة الشائعة التي يجب الانتباه إليها قبل إجراء الـ«إنترفيو»، وهي كالتالي:

أسئلة أثناء الإنترفيو

«أبو ريا»، قالت إن السؤال الأشهر في مقابلات العمل هو عرف نفسك؟، يجب أن تتجنب الحديث عن هواياتك أو أي طموحات لك، فهم يريدون معرفة اسمك ومؤهلاتك وخبراتك الوظيفة، لذلك يفضل أن تكون الإجابة على مستوى عال من الدقة، فضلا عن ضرورة اختيار ألفاظك بشكل صحيح، وأن تبدأ بتعريف نفسك ثم الشهادة الجامعية ومؤهلاتك الوظيفية والعلمية.

صف نقاط ضعفك؟، ربما من الأسئلة غير المتوقعة التي يمكن أن يوجهها القائمون على إجراء «إنترفيو» للمتقدمين لوظائف، لذلك يجب أن تكون إجابتك على هذا السؤال صادقة، ويفضل أن لا تخفيها بل تحاول بقدر الإمكان أن تحول تلك النقاط إلى نقاط قوة قد تفيدك في العمل، وفق «أبو ريا».

لماذا تركت الوظيفة السابقة؟، قالت مدربة التنمية والموارد البشرية، إنه يجب أن تكون إجابتك على هذا السؤال منطقية ولا تظهر أي تعليقات سلبية عن الوظيفة السابقة، وأكد على أنك اكتسبت منها الخبرات المناسبة لكنك تحاول الآن الحصول على فرصة عمل أفضل واكتساب خبرات جديدة.

لماذا تريد هذه الوظيفة؟، نصحت «أبو ريا»، بضرورة أن تكون الإجابة مختصرة وهادفة في هذا السؤال، لأنها قد تكون سببا في نجاحك في المقابلة إذا كانت إجابتك هادفة ومحددة، وأن تبتعد عن الإجابات الشائعة فكلما كانت إجابتك قصيرة وهادفة كلما زادت فرصتك في قبولك في الوظيفة.

كيف ترى نفسك بعد خمس سنوات؟، يريد المدير هنا معرفة ما إذا كنت طموح وشغوف أم لا؟ كما يمكنه التعرف على طريقة تفكيرك وقدرتك على حل المشكلات المختلفة.

أسئلة يجب مراعاتها خلال الإنترفيو

كم تتوقع أن يكون راتبك؟، وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن تقدم بعض الأبحاث عن متوسط رواتب الشركة، وتقل لا أعرف فهذا يقلل فرصة حصولك على الوظيفة، بل حدد الراتب الذي تستحقه دون التقليل من نفسك.

لماذا يجب علينا توظيفك؟، يجب أن تكون هادئ عند هذا السؤال ولا تظهر أي علامات للتوتر، بل ذكر مميزاتك ونقاط قوتك التي تجعل المدير يقبلك في الوظيفة.

هل لديك خطة لتطوير الشركة؟، يجب التحضير لهذا السؤال مسبقا قبل الذهاب للمقابلة حتى لا تتوتر أثناء المقابلة عند هذا السؤال، وحاول أن تظهر اهتمامك بالشركة وأن تذكر مشكلات سابقة نجحت في حلها، فهذا يعطي انطباعا جيدا عنك، ويزيد من احتمالية أن تكون جزءا من الشركة.