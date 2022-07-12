«لو عايز تشتغل في بنك».. أفضل إجابات لأهم 10 أسئلة في الإنترفيو

يفضل الكثير من الخريجين الالتحاق بوظائف مستقرة وبراتب شهري مرتفع نسبيا، بجانب التمتع بمميزات أخرى، مثل صرف حوافز ومكافآت سنوية والحصول على نسبة من الأرباح التي يتم توزيعها على العاملين، والتمتع بخدمات التأمين الصحي وإتاحة الفرصة للارتقاء الوظيفي وصرف مبالغ مالية من التأمينات الاجتماعية بعد التقاعد، وهو ما توفره الشركات الكبرى والبنوك لموظفيها.

الإجابة عن أسئلة إنترفيو البنوك

ويتطلب الالتحاق بوظيفة في أحد البنوك، اجتياز العديد من الاختبارات، منها المقابلة الشخصية والتي لا تخلو من أسئلة حول طبيعة العمل المصرفي والفرق بين وظائف بنكية مثل «خدمة العملاء» و«الكول سنتر»، فإذا كنت ترغب في العمل بأحد البنوك في مصر عليك معرفة الردود المناسبة لأبرز أسئلة إنترفيو البنوك، بحسب تقرير لمؤسسة The Motley Fool.

ما الفرق بين «الكول سنتر» و«خدمة العملاء» و«التيلر»؟

يعد هذا السؤال الأكثر شيوعا في المقابلات الشخصية الخاصة بالتقدم لـ وظيفة بالبنك، خاصة إذا كان المتقدم للعمل من حديثي التخرج، ويكون الرد على السؤال كالتالي:

- الكول سنتر هو الموظف الذي يقوم باستقبال مكالمات العملاء والرد على الاستفسارات المختلفة، ومساعدة العميل بتلبية احتياجاته من خدمات ومحاولة الوصول إلى أنسب وأفضل الحلول للمشكلات التي يتعرض لها.

- موظف خدمة العملاء هو المسؤول عن حل مشاكل العملاء والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى فتح الحسابات ومنح القروض وربط الودائع والشهادات.

- التيلر هو الصراف أو المسؤول عن صرف العملات النقدية والقيام بعمليات السحب والإيداع، ودفع المستحقات الحكومية، والقيام بالعمليات المصرفية المختلفة.

ما هو الفرق بين «الفيزا» و«الماستر كارد»؟

- الرد المناسب عن هذا السؤال عند تعرضك له ممن يقوم باختبارك عليك الرد بالآتي، «لا يوجد فرق جوهري»، ولكن الاختلاف فقط في الشركة التي تقوم بإطلاق البطاقة.

ما هو الفرق بين القرض والوديعة؟

- القرض هو الأموال التي يصرفها البنك للعميل كسلفة لابد من سدادها خلال فترة زمنية محدده يتم الاتفاق عليها أي فترة الاستحقاق، وذلك مقابل فائدة بنسبة يتم تحديدها وفقا لفترة السداد.

- أما الوديعة فهي الأموال التي يضعها العميل بالبنك للحصول على فائدة يحددها البنك وفقا للفترة الزمنية للوديعة ولقيمتها أيضا.

ما هو الفرق بين حسابات التوفير والحساب الجاري؟

- حساب التوفير هو الذي يقوم من خلاله العميل بالسحب أو الإيداع في أي وقت، بجانب احتفاظه بأمواله وحصوله على فوائد من البنك يتم صرفها بشكل دوري.

- الحساب الجاري يتضمن نفس عمليات حسابات التوفير، مع وجود اختلاف جوهري وهو عدم حصول العميل على فوائد.

ما هو المعدل الأساسي كمفهوم مصرفي؟

المعدل الأساسي هو الحد الأدنى لفوائد البنوك المفروضة على العملاء، والتي تتفاوت بحسب الجهة المُمولة، فالفائدة على المشروعات الحكومية أقل من المشروعات الخاصة، على سبيل المثال.

ما هو سعر الفائدة السنوي؟

أبسط إجابة لهذا السؤال هو أنَّ سعر الفائدة السنوي نسبة تطبقها البنوك على منتجاتها وخدماتها المصرفية، مثل بطاقات الائتمان والشهادات وغيرها، ويتم تحديدها مسبقا من البنك وصرفها للعميل بشكل دوري.

ما هي أحدث قرارات البنك المركزي؟

للرد على هذا السؤال، لا بد من المتابعة الجيدة والدورية للأخبار المتعلقة بقرارات البنك المركزي وتأثيراتها على القطاع المصرفي، وأفضل المصادر لذلك الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، ومعرفة مواعيد قرارات هامة مثل تحديد أسعار الفائدة والذي يتم بشكل دوري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

ما هي الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك؟

لابد من الاستعداد الجيد للإجابة عن هذا السؤال، وذلك من خلال التصفح المسبق لموقع البنك الرسمي ومعرفة تفاصيل الخدمات والمنتجات التي يتيحها، مثل القروض وشهادات الإدخار وحسابات التوفير والبطاقات وغيرها.

ما هي أنواع البنوك؟

هناك 3 أنواع مختلفة للبنوك؛ البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية والبنوك الإسلامية.

ما هي الوظائف الأساسية للبنك المركزي؟

يتم إسناد العديد من الوظائف الهامة للبنك المركزي من قبل الدولة، أهمها استلام الإيرادات العامة للدولة، والاحتفاظ بالاحتياطي النقدي من عملات أجنبية وذهب، وإصدار النقود، والرقابة والإشراف على عمل البنوك والمؤسسات المالية، والسيطرة على حجم المعروض من النقود، وإدارة الدين العام أو الحكومي، والإشراف على نظام المدفوعات.