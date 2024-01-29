10 طرق فعالة تساعدك على التركيز في العمل.. «علشان تتخلص من الضغوط»

التركيز في العمل من أساسياته، إذ يساعد على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، وهناك بعض الأسباب التي تجعلك أقل تركيزا، لذلك يجب عليك اتباع بعض الطرق التي تجعلك أكثر تركيزا في عملك لإنتاج أفضل، فضلا عن عدم التشتت، وفق الدكتورة رانيا أبو ريا، مدرب تنمية وموارد بشرية.

الدكتورة رانيا أبو ريا، مدرب تنمية وموارد بشرية، أكدت لـ«الوطن»، أن هناك أسبابا كثيرة لفقدان التركيز وهي:

أسباب فقدان التركيز

- يمكن أن يكون انشغالك بأمور أخرى غير العمل هو سبب فقدانك التركيز.

- عدم ترتيب الأولويات سبب في فقدان التركيز، لذلك دَون أولوياتك.

- التفكير في المشتتات المنزلية هو أحد أسباب فقدان التركيز.

- عدم ترتيب سطح المكتب من حولك هو أحد أسباب فقدان التركيز.

- ابتعد عن القيل والقال والكلام الكثير الذي يفقدك التركيز.

- كثرة المهام والأعمال المطلوبة ممكن أن يكون سببا في فقدان التركيز.

- غياب بيئة العمل التشاركية يمكن أن تتسبب في فقدان التركيز.

- إشعارات الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي أحد أسباب فقدان التركيز في العمل.

- إذا لاحظت عدم إنجاز المهام الموكلة لك في الوقت المحدد والجودة المطلوبة عليك زيارة طبيب متخصص.

طرق فعالة لتصبح أكثر تركيزا في العمل

وقدمت مدرب تنمية وموارد بشرية، 10 طرق فعالة لتصبح أكثر تركيزا في العمل وهي:

- لا تعمل على أكثر من مهمة في نفس الوقت.

- ضع آلية خاصة للتواصل بك.

- تواصل فريق العمل مع مراعاة المهم والعاجل.

- ضع خطة أسبوعية واضحة للمهام والأعمال المطلوب منك إنجازها.

- استخدم أسلوب العمل العميق.

- استخدم طريقة إدارة الوقت في التركيز.

- احرص على أخذ قسط من الراحة، حتى يساعدك على التركيز.

- قلل من التوتر، حيث يساعد في الحفاظ على الهدوء.

- تعاون مع زملائك في العمل.

- تناول وجبات صحية وابتعد عن تلك التي تؤثر على تركيزك.