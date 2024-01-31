خبراء اقتصاد: العاصمة الإدارية تستعد لحركة شراء كبيرة للوحدات السكنية في 2024

توقع عدد كبير من الخبراء العقاريين أن يشهد النصف الأول من عام 2024 حركة كبيرة في الشراء للوحدات السكنية، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنا مع نقل الحكومة إلى العاصمة، وتشغيل الاستاد الرياضي، ودخول معظم المشروعات في نطاق التشغيل، وطرح وحدات سكنية بالاستلام الفوري.

قال محمود داود، خبير عقاري، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاستثمار في العقارات من أفضل أنواع الاستثمار خلال الفترة الراهنة، ونصح المواطنين بالشراء فورا، حفاظا على قيمة الأموال.

وحذر من شراء العقارات تحت الإنشاء، حتى لا تتحكم أسعار مواد البناء والتشطيب فيما بعد في العميل.

وأوصى بعدم المبالغة في زيادة عدد سنوات السداد كون مع مرور الأعوام تتغير قيمة الأموال، مشيرًا إلى ضرورة توجه المواطنين لشراء العقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة والمستدامة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما أنها مدن تتمتع بمواصفات عالمية.

رواج في البيع والشراء

وقال عبدالرحمن خليل، خبير اقتصادي، إن مدينتي العلمين الجديدة والساحل الشمالى حققتا موسما قويا عام 2023، متوقعا استمرار النجاح في 2024، نظرا إلى دخول مطورون جدد.

وفيما يخص معدل حركة الشراء في الشيخ زايد والتجمع الخامس، قال: «هما فرسي رهان بين شرق وغرب القاهرة، ومعدل الشراء فيهما يسير بشكل شبه ثابت، متوقعا زيادة حركة الرواج في ظل وجود مدن جديدة مثل زايد الجديدة وأكتوبر الجديدة».