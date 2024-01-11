شعبة مواد البناء تتوقع انتعاش سوق العقارات خلال 2024.. ما الأسباب؟

توقعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد العام الجاري انتعاشه كبيرة في سوق العقارات في مصر بمجرد انتهاء مجلس النواب من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وأكد الزيني أنّ حركة البيع والشراء فيما يخص الحديد والأسمنت في الأسواق لا تزال هادئة، إذ ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الجديد الخاص بالبناء، والذي سيساعد كثيرا على انتعاش في حركة الأسواق.

الزيني: قانون البناء سيحدث طفرة مبيعات في الأسواق

وقال «الزيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء فلم يؤثر كثيرا على حركة البيع والشراء في الأسواق المختلفة، إذ أن قانون التصالح يجرى تطبيقه على المخالفات فقط للأبنية التي لم تكتمل أو التي اكتمل بنائها في حين لم يتم التصالح عليها بعد، غير أن قانون البناء وحده هو القانون الذي من شانه إحداث طفرة مبيعات في الأسواق عقب إصداره.

أسعار مواد البناء في الأسواق

وعن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، فقد أوضح أن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك لا يزال يتراوح ما بين 40 لـ43 ألف جنيه للطن كمبلغ بيع للمستهلك، في حين يتراوح سعر الأسمنت ما بين 2000 وحتى 2200 جنيه للطن للمستهلك.

وتابع: «شركات الأسمنت أبلغت بزيادة في سعر الطن ما بين 40 و50 جنيها، في حين ينتظر أصحاب مصانع الحديد وليس الأسمنت توافر الدولار من أجل مساعده المصنعين في استيراد ما يحتاجونه من مواد خام وأخرى خاصة بالصناعة».