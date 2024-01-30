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معرض القاهرة الدولي للكتاب

عضو «اتحاد الصناعات» يوضح أفضل الأوقات والأماكن لشراء العقارات

كتب:

منة العشماوي
09:11 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
العقارات

العقارات

شرح محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أنه يمكن للشخص شراء العقارات في الوقت المناسب له سواء سكني أو استثماري.

ما هو أفضل وقت لشراء العقارات؟

وأشار راشد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن وقت الشراء بشكل عام يكوم مرتبطا بالموسم؛ أي على سبيل المثال في فصل الصيف، يكون الإقبال في المدن الساحلية مثل الساحل الشمالي، تجد حينها متوفر بشكل كبير الوحدات، خاصة أن المصريين العاملين بالخارج يتواجدون في هذه الفترة وكثير منهم يعملون على الشراء في هذه الفترة.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن أيضًا في الربع الأول من العام، يكون وقت الشراء في محافظات أو مدن أخرى مثل عين السخنة، موضحًا أنه على حسب المنتج يكون الوقت كما أن هناك فرق بين السكني والاستثماري.

نصيحة لاختيار عقار جيد

وتابع راشد أنه بشكل عام عند قرار الشخص لشراء عقار سواء سكني أو استثماري، يجب التواصل مع مسوق عقاري موثوق به، وتحديد الغرض جيدًا والمبلغ والمساحة المطلوبة. 

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بقلم منة العشماوي