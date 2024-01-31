تحذير من انتشار حساسية عثة الغبار في الشتاء.. ما الأعراض وطرق العلاج؟

تعاني بعض الأجسام في فصل الشتاء من رد فعل مرتبط بحساسية عثة الغبار، يكون بسبب حشرات صغيرة تسبب عددًا من الأعراض الشائعة المرتبطة بموجات البرد، ومنها: العطس وسيلان الأنف، وهو ما يتطلب معرفة كيف تحمي نفسك من حساسية عثة الغبار؟، وتقدم لكم «الوطن» بعض النصائح للوقاية منها.

أعراض حساسية عثة الغبار

بحسب الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو، فإن حساسية عثة الغبار تؤثر على الجهاز التنفسي والجلد، كما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة في مستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن عثة الغبار تهاجم خلايا الجلد في جسم الإنسان، وتؤثر على الرئتين، قائلة: «الحساسية بتهاجم الجسم، وينتج عن ذلك آلام في أماكن مختلفة وضيق في الصدر، لأنها في الأصل حساسية، وبتزود البكتيريا وتعمل على سد المسالك التنفسية، وبتظهر على الجلد بشكل واضح بسبب الغبار في الجو، أو عدم نظافة المنزل».

أعراض حساسية عثة الغبار

وحول أعراض حساسية عثة الغبار، ذكرت الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو مجموعة من الأعراض، نستعرضها في السطور التالية:

- العطس.

- السعال الشديد.

- احتقان وسيلان الأنف.

- احمرار العين.

- ضغط وألم في الوجه.

- صعوبة في التنفس

- ضيق وألم في الصدر.

- صفير الأذن.

هل حساسية عثة الغبار تسبب حكة الجلد؟

ومن جانبها، أوضحت إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ عثة الغبار تتغذى على خلايا الجلد، وتنتشر بسبب البيئات المغلقة في الشتاء، وهو ما ينتج عنه حساسية في الجلد والالتهابات، قائلة: «في معظم المنازل الغطا مش بيتغير في الشتاء، وده بيسبب حساسية عثة الغبار اللي بتأثر على الجلد، وتتراوح من خفيفة إلى شديدة، ولكنها بتعمل التهابات ‫جلدية مرتبطة بالطفح الجلدي».

ما علاج حساسية عثة الغبار؟

وحول الطريقة الصحيحة لعلاج حساسية عثة الغبار، أشارت «سند» إلى مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

- علاج حساسية عثة الغبار بواسطة الأدوية.

- تناول أدوية الكورتيزون.

- تناول قطرات وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان.

- تناول جرعات مسببات الحساسية لعلاج التهابات الجلد.

‫- تنظيف ومسح الأرضيات لمنع مسببات الحساسية.